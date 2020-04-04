شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعوض الأهلى رحيل أحمد فتحي.. محمد عمارة: هاني أساسي والعراقي بديلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد هاني هو البديل المناسب والخليفة الشرعي لأحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل الأخير إلى بيراميدز رافضا تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال عمارة في تصريحات خاصة: محمد هاني يجب أن يكون اللاعب الأساسي في هذا المركز، مع تدعيم الفريق بكريم العراقي فهو الأفضل في الأسماء المطروحة حالياً، وسيكون بديل مناسب لمحمد هاني.

يكثف مسئولو النادى الأهلى، وبالتحديد لجنة التخطيط التى يرأسها محسن صالح، جهودهم لإيجاد حل لسد ثغرة رحيل أحمد فتحى نجم دفاع الفريق، والذى لم يتوصل لاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادى بخصوص تجديد عقده.

ويرحل أحمد فتحى عن النادى الأهلى بنهاية عقده الموسم الجاري، بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع لجنة التخطيط واقتراب الجوكر من الانتقال لصفوف بيراميدز الراغب بقوة فى الحصول على خدماته.

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