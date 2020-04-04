محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020.
الخليج 365 يكشف.. هل يفكر الأهلي في ضم حمدي النقاز؟
مدرب حراس الأهلي: الشناوي حارس متكامل.. وحارس الزمالك يقترب من مستواه
عامر حسين لمصراوي: مستحيل تطبيق سيناريو بلجيكا في الدوري المصري
ميدو: إلغاء بريميرليج سيحبط صلاح
صحيفة: تغريم الزمالك نصف مليون يورو بسبب شيكابالا
"ليس ملكا".. ربيع ياسين ينتقد فايلر بسبب أزارو
"الإلغاء على الأبواب".. كيف يفكر اتحاد الكرة في مصير الدوري؟
وكيل ظهير إنبي يكشف لمصراوي كواليس اهتمام الأهلي والزمالك بضمه
رسميا.. قرار جديد بشأن عودة الدوري الإنجليزي
تركي آل شيخ يعلق على صورة أحمد فتحي مع مسؤولي بيراميدز
فتحي: لم أتحدث مع أي وسيلة إعلامية.. تصريحاتي عبر حساباتي الموثقة
رسميًا.. تأجيل الدوري الإيطالي لأجل غير مسمى
باهر المحمدي يعلن.. شرط وحيد للرحيل عن الإسماعيلي
رسميًا.. فيفا يقر بأحقية مشاركة المنتخبات بقوامها في أولمبياد طوكيو
عبد الغني: الأهلي تحدث معي.. والانتقال للزمالك فرصة
أول تعليق من الإسماعيلي على رحيل باهر المحمدي
"الأخطاء تصدر من قناة الأهلي".. مؤمن زكريا يكشف عن سبب حزنه
"رفضت 4 أضعاف راتبي".. لاعب الأهلي يكشف موقفه من الانتقال للزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. رسالة جديدة من آل الشيخ.. غرامة للزمالك وأخطاء قناة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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