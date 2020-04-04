شكرا لقرائتكم حسين السيد: انتقلت لناشئى الأهلى بـ"5" ألاف جنيه و60 جنيه أول قبض ليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، كواليس انتقاله لقطاع ناشئين القلعة الحمراء، من دورى المدارس، ومساهمة بدر رجب مدرب قطاع الناشئين السابق للأهلي فى اتمام تلك الصفقة.

قال مارسيلو خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير عبلا شاشة "أون تايم" أن دورى المدارس كان يحدث به تصفيات وتم اختيارى مع 13 لاعب من أجل السفر إلى لندن، ومشاهدة عدد من الأندية هناك، واللاعبون الصغار كانوا يجمعون النجيلة من نادي مانشستر يونايتد من شدة سعادتهم بهذه الزيارة.

تابع حسين السيد حديثه مؤكدًا إنه بعد العودة من تلك الرحلة تجمعنا وكان هناك مندوبون من عدد من الأندية يرغبوون فى ضمنا لقطاعات الناشئين، وقمنا بكتابة رغباتنا فى ورقة لتسليمها للجنة المختصة لتحديد وجهتنا، وحينها مر بدر رجب بجوارى وقال لى، أكتب الأهلى.

Advertisements

أكد اللاعب إنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلي فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 ألاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيه.

أردف حسين السيد أن والده لم يكن ينتمى للأهلى، ورغم ذلك وافق على انتقالى للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن لقب "مارسيلو" أطلقه عليه أحد الصحفيين خلال تواجده فى الأهلى.