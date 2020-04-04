شكرا لقرائتكم حسين السيد: الزمالك أغرانى بالمال عرض عليا سيارة ولكنى فضلت الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حقيقة تلقيه مفاوضات من نادى الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك قبل النتقال للفريق التونسى.

أكد حسين السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه لم يتلقى أى مفاوضات من الزمالك فى الفترة الماضية ولم يعقد جلسات مع أى من المسئولون كما تداول البعض، مشيرًا إلى إنه مازال مرتبط بعقد سارى مع المارد الأحمر ولا يمكن الانتقال لصفوف أى فريق إلا بموافقة الأهلي.

أردف مارسيلو حديثه، مشيرًا إلى أنه تلقى مفاوضات من الزمالك عندما كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة عام 2014، وعرض عليه أحمد مرتضى منصور مبلغ مالى أضعاف من العرض الذى قدم من الأهلي بجانب سيارة، إلا إنه التزم بمفاوضاته مع الأحمر وفضل العودة لصفوفه.