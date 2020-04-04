شكرا لقرائتكم بدر رجب ناصحا حسام عاشور: لا ترتدى غير قميص الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه بدر رجب مدرب قطاع ناشئين الأهلى السابق، نصيحته لحسام عاشور قائد الأهلى الذى لم يتم تجديد تعاقده وفقًا لرؤية الجهاز الفنى الحالى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، مناشده بعدم ارتداء تيشرت أى فريق أخر بعد الرحيل عن القلعة الحمراء والاكتفاء بما قدمه وانهاء مسيرته مع نهاية الموسم الجارى.

كما تحدث بدر رجب خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الذى قرر عدم التجديد الرحيل بنهاية الموسم الحالى، قائلاً: "كنت أتمنى أن ينهى فتحى مسيرته مع الأهلى وعدم الانتقال لأى نادى أخر، خاصة وأن الأهلى من أعظم الفرق فى العالم، لكن يجب علينا أن نحترم رغبته وأكيد اللاعب يعلم مصلحته أكثر من أى شخص أخر".

وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

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وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

كما تمنى بدر رجب أن يعود حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، إلى صفوف الفريق الأحمر والعمل على المشاركة أساسيًا تحت قيادة رينيه فايلر، مؤكدًا أن "مارسيلو" يمتاز بدقة الكرات العرضية والسرعة والمهارة التى تجعله من أفضل اللاعبين فى مركزه فى الفترة المقبلة.