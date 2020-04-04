شكرا لقرائتكم أيمن أشرف عن رحيل الجوكر وحسام عاشور:نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي ، أنه حريص علي التدريب بشكل يومي وبالجري لمدة 45 دقيقة وخوض بعض التمارين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا ، متمنياً مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير ، "حسين السيد صديقي منذ وجودنا في قطاع الناشئين بالأهلي ودائما أقول أن حسين السيد أفضل مني في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف لاعب الاهلي ، "حسين السيد يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي فهو متميز في الجانبين الدفاعي والهجومي" ، موضحاً "لم أشعر بأي حزن عندما كان حسين السيد يشارك على حسابي".

Advertisements

وعن رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي عن الاهلي علق أيمن أشرف قائلاً "نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير" ، مضيفا "أنا الكابتن الثاني للأهلي حاليا بعد محمد الشناوي".

انتهت علاقة ثلاثى الأهلى، شريف إكرامى وأحمد فتحى وحسام عاشور، بالقلعة الحمراء رسمياً بنهاية الموسم الحالي، حيث وجهت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور، فيما رفض أحمد فتحى تجديد عقده مع النادى.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يترأسها محسن صالح، قامت بتجديد عقد وليد سليمان موسمين، وحاولت تجديد عقد أحمد فتحى لكن الأخير رفض العرض الأهلاوى وسيرحل لبيراميدز، فيما تم توجيه الشكر للثنائى شريف إكرامى وحسام عاشور.