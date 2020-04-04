شكرا لقرائتكم رسالة وليد سليمان إلى أحمد فتحى بعد رحيله عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، بعد قرار رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال وليد سليمان علي حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "هتوحشنا يا جوكر، بالتوفيق في القادم".

وكان أحمد فتحي أبلغ إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحي لبيراميدز في وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل.

Advertisements

وأكد مسئولو الأهلي أنهم عرضوا على الجوكر أحمد فتحي مقابل يليق بخبراته، والذي وصلت قيمته لـ11 مليون جنيه في الموسم الواحد على أن يكون تجديده لمدة موسمين، بينما دخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد فتحي حيث تم اغراء اللاعب بالحصول على 15 مليون جنيه في الموسم واعفائه من نسبة المشاركة وتحمل النادي نسبة الضرائب إلا أن إدارة بيراميدز أكدت للجوكر صعوبه حمله لشارة القيادة في ظل وجود النجم عبد الله السعيد.

وعرض الأهلي على أحمد فتحي إعفاءه من بند نسبة المشاركة، بحيث يحصل على راتبه السنوى بالكامل دون أن يكون لنسبة المشاركة أى دور فى تخفيض أى مبلغ من قيمة عقده نهاية الموسم، بينما أكد مسئولو الأهلي للجوكر أنه سيكون قائد الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه فتحي في نهاية الأمر.

كما تمنى بدر رجب أن يعود حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، إلى صفوف الفريق الأحمر والعمل على المشاركة أساسيًا تحت قيادة رينيه فايلر، مؤكدًا أن "مارسيلو" يمتاز بدقة الكرات العرضية والسرعة والمهارة التى تجعله من أفضل اللاعبين فى مركزه فى الفترة المقبلة.