شكرا لقرائتكم محمد عبد الغني مداعباً أبوجبل: "بيصدعني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب محمد عبدالغني، نجم دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، زميله وحارس مرمى الفريق محمد أبوجبل.

وأضاف في تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على فضائية الزمالك: "أبو جبل مزعج للغاية خلال توجيه تعليمات لخط الدفاع".

وأضاف عبدالغني مداعباً أبو جبل:" بيصدعني أوي".

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وأتم حديثه:" بالطبع ما يفعله محمد أبوجبل هو أمر سليم فتوجيهاته دائماً تحفزنا في المباريات".

وكان الزمالك، قد استقر على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع ألفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى ألفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع ألفريق خلال ألفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع ألفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بألفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 مليون جنيه و416 ألف جنيه.