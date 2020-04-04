شكرا لقرائتكم حسين السيد: محمد صلاح كاد أن يفسد ليلة زفافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، عن مدى العلاقة التى تربطه بالنجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة تربطهما بعضهما البعض.

أضاف مارسيلو خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه يتحدث مع صلاح على فترات ليست ببعيدة فى الوقت الحالى نظرًا لانشغال اللاعب مع ناديه الانجليزى، قائلاً: "تحدثت معه صباح يوم فرحى، ولم يبلغنى بحضوره، ثم فوجئت بتواجده مع شقيقه وحينها انقلب الفرح رأسًا على عقب نظرًا لحب الناس الشديد لصلاح، وكاد الفرح أن (يبوظ) حينها حتى اننى سقط على الأرض من تدافع الجماهير على محمد صلاح".

وعن علاقته بمحمود تريزيجيه، أكد حسين السيد أنه مازال علي علاقة قوية مع تريزيجيه، وذلك نظرًا لعلاقتهم الوطيدة التى كانت تربطهما منذ الصغر.