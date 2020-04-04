شكرا لقرائتكم عبدالغني: مرتضى يعاملنا كأبنائه ولم يفتعل أي أزمة مع لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد عبدالغني، نجم دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، ما يتردد عن افتعال رئيس النادي مرتضى منصور أزمات مع لاعبي الفريق.

وأضاف عبد الغنى فى تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكأوي، الذى يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على فضائية الزمالك: "مرتضى منصور يعاملني بشكل جيد للغاية ويعامل الجميع كأبنائه، ومندهش من الأنباء التي تُنشر عن افتعال رئيس النادي أزمات مع لاعبي الفريق".

وكان الزمالك، قد استقر على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع ألفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى ألفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع ألفريق خلال ألفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع ألفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بألفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 مليون جنيه و416 ألف جنيه.

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وأضاف عبد الغنى فى تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكأوي، الذى يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على فضائية الزمالك: "

وكان الزمالك، قد استقر على تمديد عقد محمد عبد الغنى، مدافع ألفريق الأبيض، قبل نهاية الموسم الجارى، حيث ينتهى عقد عبد الغنى بنهاية موسم 2021 – 2022، وذلك للحفاظ على استقرار خط دفاع الأبيض فى ألفترة المقبلة، خاصة بعد الأداء الجيد الذى ظهر به اللاعب مع ألفريق خلال ألفترة الماضية، حيث شارك عبد الغنى مع الأبيض هذا الموسم فى 16 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى الممتاز و7 مواجهات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

وجاء قرار مسئولى ميت عقبة بتمديد عقد عبد الغنى قبل نهاية الموسم الجارى بعد حصوله على وعد من إدارة النادى على تعديل القيمة المالية فى عقده بزيادته بما يتناسب مع ما يقدمه مع ألفريق، بعدما أصبح من الأعمدة الأساسية بألفريق، وذلك عقب انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2017 – 2018، فى عقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حيث يتقاضى عبد الغنى فى عقده بالكامل 7 مليون جنيه و416 ألف جنيه.