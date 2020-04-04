شكرا لقرائتكم هشام يكن للحضرى: الزمالك شرف كبير لك وكلامك وصمة عار في تاريخك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق هشام يكن نجم الزمالك الأسبق على تصريحات عصام الحضرى التي أدلى بها خلال لقاء تلفزيونى وقال فيها أنه يتمنى محو الفترة التي قضاها داخل النادى الأبيض من تاريخه الكروى.
قال يكن في تصريحات تلفزيونية:" عصام الحضرى خانه التعبير وكان من الممكن أن يقول غير راضى عن مستوايا مع نادى الزمالك".
وجه يكن رسالة ساخنة إلى الحضرى قائلا:" شرف لك أنك دخلت نادى الزمالك وكلامك بهذه الطريقة على النادى الأبيض وصمة عار في تاريخك".
وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت ظهور عصام الحضرى فى لقاء تليفزيونى، وأثار اللاعب الجدل بعد التصريحات التى خرج بها عن نادى الزمالك.
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