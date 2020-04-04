شكرا لقرائتكم خبر عن بنيان رئيساًَ للهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أمس الجمعة عن أسماء أعضاء الهيئة المؤقتة المكلفة من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لإدارة مهامه وشؤونه للفترة المقبلة بعد أن قدم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد استقالات جماعية في وقت سابق.
وضمت الهيئة المؤقتة حسب بيان للاتحاد العراقي على موقعه الرسمي كلاً من إياد بنيان (مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة) رئيساً للهيئة، وشامل كامل نائباً للرئيس وثلاثة أعضاء هم: أسعد لازم ورافد عبدالأمير وأحمد علي.
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