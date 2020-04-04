ضغط سياسي على لاعبي «البريميرليج» لخفض رواتبهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتضاعف تضحيات لاعبي البطولات الألمانية والإسبانية والإيطالية برواتبهم؛ من أجل التقليل من التأثيرات المالية، التي تسبب بها فيروس «كورونا» المستجد على أنديتهم، إلا أن لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لا يزالون مترددين في أن يحذوا حذوهم، في مقاومة لا تحظى بشعبية كبيرة، وتتخذ منعطفاً سياسياً.

موقف وصفه رئيس لجنة العموم للثقافة والإعلام والرياضة جوليان نايت ب«غير المقبول أخلاقياً»، في ترجمة للشعور المتزايد في إنجلترا.

وطالب نايت في رسالة إلى الحكومة بفرض ضريبة محددة على الأندية التي تضع «موظفيها من غير اللاعبين على البطالة الجزئية مع الاستمرار في دفع أجور لاعبيها بشكل طبيعي».

وخرج وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي، داعياً لاعبي الدوري الممتاز والمتهمة أنديتهم بالاستفادة من تدابير الدعم الاقتصادي التي تم تبنيها؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، إلى تخفيض رواتهم.

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وبالنسبة للدوري الممتاز الغني جداً مع 4,8 مليار جنيه استرليني (5,5 مليار يورو) من إجمالي العائدات السنوية، فإن المساس برواتب اللاعبين؛ يبدو أكثر تعقيداً بشكل غريب من أي مكان آخر في أوروبا.

في الدوري الألماني، توصل 16 نادياً من أصل 18 إلى اتفاق مع لاعبيهم بخفض الأجور، ومن المتوقع أن يتبعهما الناديان المتبقيان قريباً.

في إسبانيا، أعلن لاعبو برشلونة وأتلتيكو مدريد عن تنازلهم عن 70 في المئة من رواتبهم طالما أن حالة الطوارئ مستمرة، وفي إيطاليا، وافق لاعبو يوفنتوس إلى جانب موظفيهم على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 في المئة.

ودافعت رابطة اللاعبين المحترفين عن موقفها بالدفاع عن اللاعبين في بيان، متهمة مسؤولي الأندية باستغلال المساعدات العمومية؛ من أجل المحافظة على المساهمين.

وقالت: «يجب على الأندية، باعتبارها شركات، التي تستطيع دفع رواتب للاعبيها وموظفيها أن تفعل ذلك»، مضيفة: «أي استخدام للمساعدات الحكومية من دون الحاجة المالية الحقيقية سيكون على حساب المجتمع ككل، ومساهمة اللاعبين في دفع رواتب الموظفين من غير اللاعبين لن يخدم سوى مصالح المساهمين فقط».