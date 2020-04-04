شكرا لقرائتكم خبر عن رضى تام في الأندية بقرار إلغاء كافة مسابقات السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

لقي قرار مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة الأخير الخاص بإلغاء كافة مسابقاته الخاصة بكافة المراحل السنية لهذا العام، مع ترحيل نهائيات بطولة دوري الرجال إلى الموسم المقبل، كقرار احترازي لتفشي فيروس كورونا، استحسان ورضى كافة إدارات الأندية وكافة المدربين والقائمين على شؤون اللعبة على مستوى الدولة.

وفي الوقت الذي توقف فيه النشاط الرسمي لاتحاد السلة وابتعد لاعبو الأندية عن التدريبات الجماعية، ظل عدد كبير من اللاعبين في مختلف أندية الدولة يواصلون تدريباتهم من بيوتهم للحفاظ على لياقتهم تحضيراً للفترات المقبلة التي تعقب انحسار الوباء، وذلك بالتواصل مع مدربيهم والأطقم الفنية بأنديتهم، ليطبق الجميع مبادرة «خلك في البيت».

وكان اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة قد أكد أن قرار الإلغاء لكافة المسابقات المتبقية هذا الموسم جاء تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستهدف في المقام الأول ضمان سلامة جميع اللاعبين وكافة الأطقم الفنية والإدارية، مؤكداً التزامه هو وزملاؤه أعضاء مجلس الإدارة بشعار «ملتزمون يا وطن».

ماجد سلطان: شباب الأهلي بادر بالإيقاف

وأكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي مشرف كرة السلة في نادي شباب الأهلي أن إدارة ناديه كانت سباقة في هذا الاتجاه، حيث قررت إيقاف كافة الأنشطة الخاصة بالمراحل السنية في منتصف مارس، ولحقها بعد ذلك بأيام قرار وقف تدريبات الرجال الذي تزامن مع قرار الاتحاد.

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واعتبر قرار الاتحاد مهماً كون اللاعب والإنسان بصفة عامة هو الأهم في المنظومة الرياضية، وطالب بعدم إكمال دوري الموسم المقبل واعتبارها مسابقة ملغية خاصة وأنها لم تصل إلى مراحلها النهائية.

قاسم محمد: صحة الإنسان أولاً

أما قاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب في النصر ومشرف كرة السلة، فأكد أن صحة وسلامة الإنسان هي الأهم، مشيراً إلى أن كبرى الدوريات توقفت على مستوى العالم من أجل الصحة العامة، وأن المسابقات والبطولات قادمة لا محالة عقب انحسار هذا الوباء، وقال: «الكل يتحمل المسؤولية للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وكل اللاعبين يتدربون في بيوتهم خلال هذه الأيام للمحافظة على مستوى لياقتهم»، وذكر أن النصر اضطر لإنهاء خدمات لاعبيه المحترفين لإعطائهم الفرصة للسفر إلى بلادهم».

أميري: قرار في محله

وأكد علي الأميري عضو شركة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة المشرف العام على كرة السلة أن النادي يتواصل مع لاعبيه، معتبراً توقف النشاط قراراً في محله للمحافظة على سلامة الجميع، وقال: «نقوم من خلال تسجيلات الفيديو التي يرسلها لنا اللاعبون بالتعرف على الجهد الذي يقومون به، وأتمنى عودة سريعة للنشاط الرياضي بانحسار هذا الوباء».

طلال سالم: نتقبل أي قرار

وأكد طلال سالم لاعب النصر ومنتخب الإمارات أنه كان يتمنى هو وزملاؤه أن يكتمل هذا الموسم، حيث كان النصر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري ولكن الظروف الراهنة تحتم تقبل أي قرار، وقال: «أتمنى الصحة للجميع، وصحة المواطن أهم بكثير من الفوز بلقب»، وأكد أنه يتواصل مع زملائه ومدربيه للاستماع إلى توجيهاتهم الخاصة بالتدريب داخل البيت.