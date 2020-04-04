«أبوظبي للدراجات» يطلق سبـاق الـواقــع الافتراضــي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية سباقاً هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط من خلال برنامج «زويفت» الإلكتروني للواقع الافتراضي، الذي يتم الاعتماد عليه من قبل كافة الدراجين الهواة والمحترفين على مستوى العالم، والذي من خلاله يشبع كافة الدراجين هواياتهم، كما يساهم في الوقت ذاته في المحافظة على لياقتهم وقدراتهم البدنية .

وكانت إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية تحت إشراف النخيرة الخييلي المدير التنفيذي للنادي رأت ضرورة تنظيم سباق افتراضي يساهم في إنعاش معنويات جميع الدراجين من داخل وخارج النادي بتنظيم سباق افتراضي يشارك به الجميع من داخل بيوتهم من خلال التطبيق الإلكتروني ببرنامج «زويفت» المعتمد.

وكانت إدارة نادي أبوظبي للدراجات منظمة السباق رصدت بالتعاون مع شركة «بيور هيلث» راعية الحدث العديد من الجوائز المميزة للفائزين.