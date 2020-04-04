سواريز يتألم بسبب الشائعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذمر الأوروغوياني لويس سواريز من الانتقادات التي وجهت إليه ولزملائه في نادي برشلونة الإسباني؛ نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظل توقف الدوري،مشيراً إلى أنه شعر ب«الألم» مما حصل بحق اللاعبين.

وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت للاعبين «مؤلمة؛ لأننا كنا أول من أراد التوصل إلى اتفاق. نعرف الوضع الذي يعيش فيه النادي والوضع الذي يعيشه العالم، والتأخر في الاتفاق كان تفصيلاً صغيراً».