شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتألم بسبب الشائعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذمر الأوروغوياني لويس سواريز من الانتقادات التي وجهت إليه ولزملائه في نادي برشلونة الإسباني؛ نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظل توقف الدوري،مشيراً إلى أنه شعر ب«الألم» مما حصل بحق اللاعبين.
وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت للاعبين «مؤلمة؛ لأننا كنا أول من أراد التوصل إلى اتفاق. نعرف الوضع الذي يعيش فيه النادي والوضع الذي يعيشه العالم، والتأخر في الاتفاق كان تفصيلاً صغيراً».
كانت هذه تفاصيل خبر سواريز يتألم بسبب الشائعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.