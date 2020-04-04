شكرا لقرائتكم خبر عن العزاوي متفائل بمستقبل الكرة العراقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أبدى المدرب العراقي داوود العزاوي، مكتشف نجوم الكرة العراقية الكبار؛ أمثال: أنور جسام وحازم جسام وحسين سعيد وأحمد راضي وغيرهم تفاؤله الكبير بمستقبل الكرة العراقية.
وقال العزاوي: إن الكرة العراقية عانت كثيراً في السنوات الماضية؛ بسبب عدم وجود منهج صحيح يخطط للمستقبل، وهذه المعاناة انعكست سلباً على نتائج المنتخبات العراقية في جميع البطولات.
وأضاف: إن الكرة العراقية في المستقبل وبعد الخلاص من تفشي وباء «كورونا» المستجد، فإنها ستنهض من جديد؛ لأن الذين سيديرونها هم من أبنائها ومن أهل الاختصاص والخبرة والدراية.
وتابع العزاوي، الذي يعمل مديراً في مركز تدريب المواهب، التابع لوزارة الشباب والرياضة العراقية، إن على القائمين على الكرة العراقية في المستقبل، الاهتمام الكبير بدوري المدارس؛ من خلال التنسيق مع وزارة التربية؛ لأن البطولات المدرسية هي من تسهم في تقديم المواهب أمام المدربين المختصين؛ باكتشاف المواهب الجديدة.
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