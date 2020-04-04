طائرة ميسي تهبط اضطرارياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضطرت طائرة خاصة يحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على استخدامها دائماً في تنقلاته الخاصة إلى الهبوط اضطرارياً في مدينة بروكسل البلجيكية حسب ماذكرت صحيفة «صن» البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الطائرة التي يبلغ سعرها 12 مليون جنيه استرليني هبطت اضطرارياً في مطار بروكسل بسبب خطأ تقني.

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وكانت الطائرة المفضلة لنجم نادي برشلونة تشق طريقها إلى مدينة تينيريفي في جزر الكناري عندما عانت من مشاكل فنية، وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة من إقلاعها، استدارت وعادت إلى بروكسل.

وأكدت صحيفة «صن» أن ميسي يستأجر طائرة «جلف ستريم» بانتظام، وقام بإجراء تعديلات على الطائرة لتصبح وكأنها طائرته.

وتحتوي الطائرة من الداخل على 16 مقعداً و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين، وطلب ميسي من الشركة المُصنعة، أن تقوم بكتابة الرقم (10) وهو رقم قميصه بمنتخب ال«تانجو» ونادي برشلونة على مؤخرة الطائرة، بالإضافة إلى اسمه «ليونيل ميسي» على الهيكل الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضاً إلى جانب اسم زوجته «أنتونيلا»، وأسماء أبنائه الثلاثة «تياجو» و«سيرو» و«ماتيو».