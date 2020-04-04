شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف «الثلاثي» حتى 30 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي للثلاثي أمس الجمعة تمديد الإيقاف المفروض على جميع منافسات الرياضة إلى 30 يونيو/ حزيران المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم. وكان الاتحاد قرر تعليق جميع أنشطة الرياضة بصفة مؤقتة حتى 30 إبريل/ نيسان الجاري، وتشمل البطولات المعلقة منافسات في اليابان وإفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة الأوقيانوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف «الثلاثي» حتى 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.