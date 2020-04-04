شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء طواف سويسرا للمرة الأولى منذ 1939 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم طواف سويسرا للدراجات الهوائية إلى لائحة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت بتفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ وذلك بعد اتخاذ قرار إلغائه للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية عام 1939.
وكان من المقرر أن يقام السباق بين 7 و14 يونيو/حزيران المقبل؛ لكن اللجنة المنظمة قررت إلغاءه على الرغم من أن السلطات السويسرية لم تحظر إقامته بحسب البيان الصادر على الموقع الرسمي للطواف، والذي جاء فيه «هذه المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي لن يقام فيها هذا الحدث التاريخي».
ورأت اللجنة المنظمة أن عجز الدراجين الذين يقيمون خارج سويسرا عن التحضير بالشكل المناسب للطواف؛ بسبب الحظر المفروض على ركوب الدراجات في الهواء الطلق، يعني أنه «لا يمكن ضمان المنافسة العادلة».
وقال البيان أيضاً إن الإلغاء كان ضرورة مالية؛ لأن الوباء تسبب في انسحاب الشركات الراعية، وانعدام شراء حزم الضيافة، مضيفاً: إن تأخير موعد السباق «سيؤدي إلى زيادة التكاليف» على المنظمين والجهات الراعية والمدن المضيفة.
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