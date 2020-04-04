أتلتيكو مدريد نشر الفيروس في ليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير الصحة العامة في نادي ليفربول، ماثيو أشتون، أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة ربما تأثرت بإقامة مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولحضور هذه المباراة، سافر ما يقرب من 3 آلاف مشجع من مدريد لتشجيع الأتلتي على ملعب أنفيلد، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان حالة التأهب في إسبانيا ضد الفيروس.

ووفقاً لبيانات الحكومة البريطانية، فإنه حتى 20 مارس/آذار الماضي، لم يكن هناك سوى 20 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في لندن، وهو عدد تضاعف إلى أكثر من 300 بعد أقل من أسبوعين.

وفي تصريحات لصحيفة «جارديان» البريطانية، أوضح أشتون أن إقامة هذه المباراة لم يكن القرار الصائب، لكنه أكد أنه لم يكن خطأ متعمداً وربما لم يكن هناك وقتها دراية بخطورة الوضع.