اخبار الرياضه

أتلتيكو مدريد نشر الفيروس في ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد نشر الفيروس في والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مدير الصحة العامة في نادي ليفربول، ماثيو أشتون، أن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس المستجد بالمدينة ربما تأثرت بإقامة مباراة إياب ثمن نهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولحضور هذه المباراة، سافر ما يقرب من 3 آلاف مشجع من مدريد لتشجيع الأتلتي على ملعب أنفيلد، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان حالة التأهب في إسبانيا ضد الفيروس.

ووفقاً لبيانات الحكومة البريطانية، فإنه حتى 20 مارس/آذار الماضي، لم يكن هناك سوى 20 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في لندن، وهو عدد تضاعف إلى أكثر من 300 بعد أقل من أسبوعين.

وفي تصريحات لصحيفة «جارديان» البريطانية، أوضح أشتون أن إقامة هذه المباراة لم يكن القرار الصائب، لكنه أكد أنه لم يكن خطأ متعمداً وربما لم يكن هناك وقتها دراية بخطورة الوضع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد نشر الفيروس في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا