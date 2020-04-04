«ويفا»: إلغاء أي بطولة محلية خطوة غير مبررة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، أمس الجمعة، أنه من المبكر وغير المبرر لأي بطولة محلية، أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، مهدداً بالإبعاد عن المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي لا تُستَكمَل.

ويأتي موقف الاتحاد القاري، بعد يوم على قرار رابطة الدوري البلجيكي بإنهاء الموسم، وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي.

وفي البيان الذي أرسله، أمس الجمعة، بالاشتراك مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية، أبدى رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين ثقته باحتمال عودة المنافسات في الأشهر المقبلة، مضيفاً: «نعتقد أن أي قرار بإنهاء المسابقات المحلية في هذه المرحلة، سابق لأوانه، وليس له ما يبرره».

وقررت رابطة الدوري البلجيكي، إيقاف الموسم نهائياً، وما يترتب عن ذلك من تتويج لبروج باللقب، بما أنه كان يتقدم بفارق 15 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل تعليق الدوري حتى نهاية الشهر الحالي.

وشهد الدوري إنهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدوري المنتظم، قبل انطلاق فترة ال«بلاي أوف» والتي كان من المقرر أن يشارك فيها أول ستة أندية في الترتيب.

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وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه مستعد حتى لإرجاء استئناف دوري أبطال أوروبا؛ من أجل السماح بإنهاء البطولات الوطنية، كاشفاً بأن مجموعات العمل على تواصل يومي؛ لضمان الوصول إلى الهدف الأساسي؛ المتمثل في إنهاء المسابقات، بما في ذلك إمكانية استئناف مسابقتي دوري الأبطال ويوروبا ليج؛ بعد انتهاء الدوريات المحلية، في يوليو/تموز أو أغسطس/آب.

ويُتخَوف بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه من قبل الجمعية العمومية منتصف الشهر الحالي، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى؛ للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنجلترا؛ حيث هناك مطالبة بإنهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد-19».

ورأى البيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي ورابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية، أنه «من الأهمية القصوى، منح الألقاب الرياضية على أساس النتائج، يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين».

وختم البيان «يحتفظ «ويفا» بالحق في تقييم أحقية الأندية التي سيتم قبولها في مسابقاته للأندية في موسم 2020-2021».

ورداً على ما صدر عن الاتحاد الأوروبي، كشفت رابطة الدوري البلجيكي أنها أجرت مناقشات «بناءة» مع الهيئة القارية، صباح أمس الجمعة؛ لكنها «اعترضت على أي نهج من شأنه أن يجبر الدوري على الاستمرار في ظل الأزمة الصحية الحالية»، داعية إلى «مقاربة مختلفة» تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البطولات والبلدان.