شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة كبيرة لـ «السيري آ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه أندية الدوري الإيطالي، البطولة التي تم تعليقها منذ التاسع من مارس/آذار الماضي بسبب انتشار وباء «كورونا» المستجد، خسائر مالية مع الجهات الراعية يمكن أن تصل إلى 250 مليون يورو حال تعذر استكمال الموسم.
وقال الخبير الاقتصادي الإيطالي ماركو بيليناتسو: «إذا لم يتم استئناف موسم «السيري آ»، فإن الخسائر ستقدر ب250 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا الموسم».
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