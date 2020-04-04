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خسارة كبيرة لـ «السيري آ»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه أندية ، البطولة التي تم تعليقها منذ التاسع من مارس/آذار الماضي بسبب انتشار وباء «» المستجد، خسائر مالية مع الجهات الراعية يمكن أن تصل إلى 250 مليون يورو حال تعذر استكمال الموسم.

وقال الخبير الاقتصادي الإيطالي ماركو بيليناتسو: «إذا لم يتم استئناف موسم «السيري آ»، فإن الخسائر ستقدر ب250 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا الموسم».

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