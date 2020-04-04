«الفيفا» يغرم الزمالك 500 ألف يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الزمالك المصري، صدمة قوية بعد صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، بتغريم الزمالك نصف مليون يورو لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأقر الاتحاد الدولي بأحقية سبورتنج لشبونة في الشكوى التي قدمها ضد الزمالك في 2016 واتهم فيها الأبيض لعدم الامتثال للعقد بين الطرفين في صفقة شيكابالا الذي غادر البرتغال بعد انضمامه للزمالك في 2014.

ولكن لم يلعب شيكابالا مع سبورتنج لشبونة سوى مباراة واحدة مع الفريق، وعوقب بعدها بالتدرب مع فريق الشباب، وأثناء هذه الفترة تمرد شيكابالا احتجاجاً على عدم مشاركته، وترك معسكر الفريق ما جعل سبورتينج لشبونة يتقدم بشكوى ضده وضد ناديه الذي انتقل له لاحقاً وهو الزمالك، مما كلف الأخير 500 ألف يورو غرامة، إضافة إلى الفوائد أصبح مطالباً بدفعها إلى سبورتنج لشبونة. وكان شيكابالا لعب بقميص لشبونة لفترة قصيرة في موسم 2014-2015 ورحل بعدها وعاد إلى الزمالك الذي أعاره للإسماعيلي ثم أعاره بعد ذلك إلى الرائد السعودي وأبولون أسميرني اليوناني.