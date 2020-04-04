شكرا لقرائتكم خبر عن عمل إنساني سرّي لنيمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يتحرك من دون ضجيج إعلامي، ويقدم خدمات إنسانية من أجل محاربة فيروس كورونا في بلاده.
ووفقاً لصحيفة «ذا صن» فإن نيمار قدم 770 ألف استرليني، من أجل مكافحة فيروس كورونا، وهذه الأموال انقسمت جهة إنفاقها بين «اليونيسيف»، وصندوق تضامن برازيلي لمكافحة كورونا.
وأوضحت أن نيمار تبرع بشكل سري، وطلب عدم الكشف عن هويته، لكن التلفزيون البرازيلي هو من أذاع نبأ العمل الإنساني لنيمار.
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