شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحافظ على طلب استضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
لن يتراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم ملفه لاستضافة كأس آسيا 2027 على الرغم من قرار الاتحاد الآسيوي مؤخراً مد فترة الترشح الأولي 3 أشهر حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، بدلاً من 31 مارس/آذار الماضي بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت مصادر الاتحاد السعودي أن الملف السعودي مكتمل ولن يتراجع الاتحاد عن طلبه المعرز بخبرات ناجحة في استضافة عدد من التظاهرات الكروية عالمياً في العامين الماضيين بجانب البنية التحتية المكتملة.
ولا يوجد منافس حقيقي للسعودية في ملف الاستضافة، إذ لا تزال الرغبة العراقية - الأردنية بطلب مشترك على طاولة النقاش.
وتبدو السعودية الأوفر حظاً بالاستضافة الأولى لها للحدث الآسيوي الكروي الأول على مستوى المنتخبات.
وحقق المنتخب السعودي كأس آسيا في ثلاث نسخ سابقة 1984-1988-1996، ومثلها حل الأخضر وصيفاً في 1992-2000-2007.
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