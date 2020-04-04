شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الصيفية للسومو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الياباني للسومو، أمس الجمعة إنه قرر تأجيل الدورة الصيفية الكبرى للسومو لمدة أسبوعين من موعدها الأصلي المقرر في العاشر من مايو/أيار المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
والدورة التي تستمر 15 يوماً في العاصمة اليابانية هي واحدة من ست بطولات رئيسية تقام في اليابان على مدار العام، وبهذا فإن دورة العاصمة، ستبدأ في 24 مايو ومن ثم فإن الدورة التالية المقررة في مقاطعة أيتشي، ستؤجل لمدة أسبوعين أيضاً.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أيضاً إن رابطتي بطولتي دوري البيسبول وكرة القدم في البلاد قررتا النظر في تأجيل موسميهما مرة أخرى.
وكان من المقرر افتتاح موسم دوري البيسبول يوم 24 إبريل/نيسان الجاري كما كان من المقرر استئناف مباريات دوري الكرة أيضاً.
وقال أتسوشي سايتو مفوض رابطة دوري البيسبول قوله «للأسف الأحوال تزداد سوءاَ الآن».
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