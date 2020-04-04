الدوري الإنجليزي لن يعود في مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، «البريميرليج»، التي اجتمعت، أمس الجمعة، مع أندية البطولة العشرين، على صعوبة استكمال المتبقي من البطولة في بداية شهر مايو/ أيار المقبل، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت رابطة «البريميرليج» بياناً جاء نصه كالتالي: «تم التأكيد أن الدوري الممتاز لن يستأنف في بداية مايو، وأن موسم 2019-2020 سيعود فقط عندما يكون ذلك آمناً ومناسباً للقيام بذلك».