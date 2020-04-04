مجلس إدارة ترايثلون الإمارات يعقد اجتماعاً عن بُعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة «جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون» اجتماعاً عن بُعد، بمشاركة خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبدالملك جاني الأمين العام، والأعضاء: أسماء يوسف الجناحي، والدكتور عامر العامري.

وعقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد» حسب الإجراءات الاحترازية المُتبعة حالياً في دولة الإمارات، ويأتي ذلك التزاماً بتوجيهات حكومة الدولة؛ للمحافظة على صحة وسلامة الجميع حتى يتم تجاوز تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19).

Advertisements

وأكد خالد عبد الكريم الفهيم أن الجمعية مستمرة في برامجها على الرغم من صعوبة الظروف التي يمر بها العالم حالياً، موضحاً: إن تدريب اللاعبين واللاعبات أو إعداد المنتخبات سيستمر في الفترة المقبلة باستخدام تقنيات التواصل الحديث، وأضاف: «الجمعية مستعدة لمواجهة هذا التحدي الذي يحفزنا لابتكار حلول جديدة ومبتكرة تضمن الاستمرار والنجاح في تنفيذ الأهداف التي أنشأت من أجلها الجمعية، ففي ظل هذه الظروف الاستثنائية لابد وأن تنفذ الأعمال بطرق استثنائية كذلك».

وتم خلال الاجتماع أيضاً تأكيد وضع الإطار العام لتدريب لاعبي منتخب الإمارات ويتم تنفيذها «عن بُعد» عبر تطبيقات رياضية تمكّن المدربين من متابعة لاعبيهم وتنفيذهم للبرامج التدريبية في المنزل.

وأكدت الجمعية سعيها الدائم للاستمرار في نشر اللعبة في مختلف إمارات الدولة، وأعلنت عن تنظيم دورات التدريب عن بُعد، باستخدام القنوات الذكية؛ ومنها: التطبيقات الرياضية؛ وقنوات الاتصالات المرئية، وبدأت بالفعل، يوم أمس، بأول تدريب افتراضي دمج بين تطبيق رياضي واستخدام قنوات التواصل المرئية وبث مباشر على قناة الإنستجرام الخاصة بالجمعية، الأمر الذي كان له أثره الإيجابي في المشاركين وجعل التدريب أكثر حماساً ومتعة بتواصل الرياضيين مع بعضهم مباشرة أثناء التدريب.