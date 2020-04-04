شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك قبل الانتقال للصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حقيقة تلقيه مفاوضات من نادى الزمالك فى الفترة الماضية من أجل الانضمام لصفوف أبناء ميت عقبة، وذلك قبل النتقال للفريق التونسى.

أكد حسين السيد فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه لم يتلقى أى مفاوضات من الزمالك فى الفترة الماضية ولم يعقد جلسات مع أى من المسئولون كما تداول البعض، مشيرًا إلى إنه مازال مرتبط بعقد سارى مع المارد الأحمر ولا يمكن الانتقال لصفوف أى فريق إلا بموافقة الأهلي.

تابع: "زوجتي فوجئت من أحد الأخبار بإنني وقعت للزمالك وحصلت على 10 مليون جنيه وكادت أن تصدق من كثرة الشائعات، وسألتني هل فعلت ذلك؟".

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أردف مارسيلو حديثه، مشيرًا إلى أنه تلقى مفاوضات من الزمالك مرة واحدة عندما كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة عام 2014، وعرض عليه أحمد مرتضى منصور مبلغ مالى أضعاف العرض الذى قدم من الأهلي بجانب سيارة، إلا إنه التزم باتفاقه مع الأهلى وتوقيعه عقود مع علاء عبد الصادق حينها.

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم أيمن أشرف، فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات ما جعله يخسر فنيا وماديا.