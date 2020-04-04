شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: "مارسيلو" أفضل مني في الجبهة اليسري.. ويستحق الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي ، أنه حريص علي التدريب بشكل يومي وبالجري لمدة 45 دقيقة وخوض بعض التمارين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا ، متمنياً مرور هذه الأزمة على خير والسلامة لكل المصريين.

وقال أيمن أشرف في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير ، "حسين السيد صديقي منذ وجودنا في قطاع الناشئين بالأهلي ودائما أقول أن حسين السيد أفضل مني في مركز الظهير الأيسر".

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وأضاف لاعب الاهلي ، "حسين السيد يستحق الحصول على فرصة مع الأهلي فهو متميز في الجانبين الدفاعي والهجومي" ، موضحاً "لم أشعر بأي حزن عندما كان حسين السيد يشارك على حسابي".

وعن رحيل حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي عن الاهلي علق أيمن أشرف قائلاً "نماذج رائعة تعلمنا منهم الكثير" ، مضيفا "أنا الكابتن الثاني للأهلي حاليا بعد محمد الشناوي".