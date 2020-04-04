شكرا لقرائتكم خبر عن فراخ وأنابيب وطوب وميكروباص.. اسلام جابر ينضم لقائمة "الشقيانين" فى الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يعرف الصعاب والمعوقات التى واجهت نجوم الكرة، خلال الرحلة التى سلكوها حتى وصلوا إلى المجد والشهرة، وتهافت الأضواء عليهم، أو الأشواك التى ساروا عليها فى حياتهم حتى يصلون إلى القمة والمجد.

فهناك أكثر من نجم من نجوم الكرة المصريين أعلن عن المهنة التى عمل بها فى الماضى قبل تفرغه للساحرة المستديرة ، والتجول فى ملاعبها و الصول حول شباكها ومرماها، فمنهم من عمل فى المحارة أو الجزارة، أو على ميكروباص أو عامل فى بنزينة أوقهوجى فى بعض الحالات .

واخر هؤلاء النجوم هو اسلام جابر لاعب الزمالك ، و الذى قال انه كان يعمل فى الدعاية قبل كرة القدم .

وقد سبق جابر الكثيرين، مثل عمرو زكى و حسين الشحات و شادى محمد و ابو تريكة ومجدى قفشة ، و دويدار وباولو و شرويدة و دونجا .

اسلام جابر

أكد اسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن أول راتب حصل عليه من كرة القدم كان 80 جنيهاً عندما كان بقطاع الناشئين للشرقية والدخان، لذلك عمل في مجال الدعاية والإعلان للحصول على المزيد من الأموال لأن كان همه الأول في كرة القدم اللعب في الفريق الكروي الأول بالشرقية حتى يستطيع تقديم نفسه.

حسين الشحات

أعلن الشحات فى تصريحات تليفزيونية عبد انتقاله للأهلى أنه عمل فى اكثر من وظيفة قبل التفرغ لعالم الكرة ، حيث عمل فى حمل الالوميتال مقابل 400 جنيها فى الشهر ، وكذلك جمع الكرات من أكاديميات الناشئين مقابل 10 جنيهات ، وكذلك العمل فى إحدى محطات البنزين .

محمود عبد العاطى دونجا

محمود عبد العاطى دونجا نجم الزمالك والمقاصة السابق و الاسماعيلى الحالى ، أعلن من قبل خلال استضافته فى إحدى المناسبات أنه من أسرة متوسطة بالشرقية ، واضطر فى بعض الاوقات للعمل " شيف " لمساعدة الأسرة ماديا ، وذلك قبل مسيرته الكروية مع الساحرة المستديرة .

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مجدى افشة

وقال إنه عانى في بداية حياته وعمل في الأسواق وكان يرفع البضائع على كتفه "الخضار والفاكهة" في محاولة لكسب المال ومساعدة والدته وأنه خرج من نادي البراجيل إلى إنبي عن طريق "كابتن عماشة" الذي رآه ووضع فيه البذرة الأولى ، واضاف أن "أفشة معناها أفتخر به لإنى كنت أعمل مع والدتى فى بيع الفراخ فى البلد وأنا اللى كنت بجرى أمسك الفراخ وأدبحها".

عمرو زكى

أما البلدوزر عمرو زكى نجم الزمالك والمنتخب السابق والذى احترف فى ويجان الإنجليزى من قبل ، فأكد أنه كان يعمل "بائع أنابيب " قبل الانضمام إلى صفوفه حيث كان يعمل كعامل زراعى بالإضافة إلى حمل الانابيب وكانت مهنته قبل الانتقال من المنصورة لإنبى " عامل زراعى " ، حتى وصل للنجومية والمشاركة مع الفراعنة فى أمم أفريقيا.

دويدار

أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق فى أكثر مناسبة أنه ترك كرة القدم، وعمل "تبَاع " على سيارة ميكروباص بمنطقة امبابة ، لمساعدة والدته وشقيقاته بعد وفاة والده ، كما عمل فى أحد محلات بيع الملابس الرياضية ، وبعد ذلك تحسنت الامور حتى تفرغ لكرة القدم

حسام باولو

وفيما يخص حسام باولو و الحاصل على لقب هداف الدورى موسمين متتالين مع فريق سموحة ، فى الوقت الذى تراجع فيه المستوى التهديفى للنادى الأهلى والزمالك ، فقد بدأ حياته عاملا فى مصنع طوب ، ولم يخفى اللاعب عن الجماهير حياته السابقة ، بل أعلن دون خجل عن بدايته مع المهنة التى كافح فيها حتى وصل إلى لاعب مشهور .