شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: محمد صلاح كان "هيبوظ" فرحى.. وتربطنى علاقة أخوة مع تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، عن مدى العلاقة التى تربطه بالنجم الدولى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مؤكدًا أن هناك علاقة وطيدة تربطهما بعضهما البعض.

أضاف مارسيلو خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" إنه يتحدث مع صلاح على فترات ليست ببعيدة فى الوقت الحالى نظرًا لانشغال اللاعب مع ناديه الانجليزى، قائلاً: "تحدثت معه صباح يوم فرحى، ولم يبلغنى بحضوره، ثم فوجئت بتواجده مع شقيقه وحينها انقلب الفرح رأسًا على عقب نظرًا لحب الناس الشديد لصلاح، وكاد الفرح أن (يبوظ) حينها حتى اننى سقط على الأرض من تدافع الجماهير على محمد صلاح".

وعن علاقته بمحمود تريزيجيه، أكد حسين السيد أنه مازال علي علاقة قوية مع تريزيجيه، وذلك نظرًا لعلاقتهم الوطيدة التى كانت تربطهما منذ الصغر.

وكان حسين السيد، كشف كواليس انتقاله لقطاع ناشئين القلعة الحمراء، من دورى المدارس، ومساهمة بدر رجب مدرب قطاع الناشئين السابق للأهلي فى إتمام تلك الصفقة.

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وقال مارسيلو، أن دورى المدارس كان يحدث به تصفيات وتم اختيارى مع 13 لاعبا من أجل السفر إلى لندن، ومشاهدة عدد من الأندية هناك، واللاعبون الصغار كانوا يجمعون النجيلة من نادي مانشستر يونايتد من شدة سعادتهم بهذه الزيارة.

وتابع حسين السيد حديثه مؤكدًا أنه بعد العودة من تلك الرحلة تجمعنا وكان هناك مندوبون من عدد من الأندية يرغبون فى ضمنا لقطاعات الناشئين، وقمنا بكتابة رغباتنا فى ورقة لتسليمها للجنة المختصة لتحديد وجهتنا، وحينها مر بدر رجب بجوارى وقال لى، أكتب الأهلى.

وأكد اللاعب أنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلي فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 آلاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيها.

وأردف حسين السيد أن والده لم يكن ينتمى للأهلى، ورغم ذلك وافق على انتقالى للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن لقب "مارسيلو" أطلقه عليه أحد الصحفيين خلال تواجده فى الأهلى.