شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك: أبو جبل بيجيب صداع فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب محمد عبد الغني، مدافع الزمالك، زميله وحارس مرمى الفريق محمد أبوجبل قائلا : "أبو جبل مزعج للغاية خلال توجيه تعليمات لخط الدفاع ، بيجيب صداع "

فيما نفى محمد عبدالغني، ما يتردد عن افتعال رئيس النادي مرتضى منصور أزمات مع لاعبي الفريق، وقال : "مرتضى منصور يعاملني بشكل جيد للغاية ويعامل الجميع كأبنائه، ومندهش من الأنباء التي تُنشر عن افتعال رئيس النادي أزمات مع لاعبي الفريق".

وأكد محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، أن السر وراء تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراتي السوبر الافريقي والمحلي ، هو قيام اللاعبين باغلاق أذنيهم عن سماع أي انتقادات هدامة أو هجوم قبل المباراتين.

وأضاف عبد الغني في تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على فضائية الزمالك: "تعاهدنا كلاعبين على تحقيق الفوز في المباراتين والتتويج باللقبين".

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وأتم حديثه:" بعدما شاهدت جماهير الزمالك في استقبالنا بمطار القاهرة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، راهنت الجميع أننا سنعود من الامارات بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي وتكرار مشهد الجماهير الرائع".

فيما كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياًن في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

فيما أبدى محمد عبدالغني سعادته بكونه احد افراد كتيبة الزمالك قائلة : "نقلة كبيرة جداً في حياتي من لاعب في اف سي مصر بدوري القسم الثاني إلى أحد لاعبي الزمالك".