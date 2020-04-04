شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي.. ويؤكد : حذروني من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، عن كواليس المفاوضات بينه وبين الاهلي قبل انضمامه للزمالك وقت ان كان لاعبا في نادي مصر، حيث اكد عبد الغنى فى تصريحات لبرنامج زملكأوي، : "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى قام بالاتصال بى هاتفينى وأبلغنى برغبة النادى فى ضمي، ولكن الزمالك حسم الموقف وقمت بالتوقيع له".

وأكمل:" الكثيرون حذرونى من الآنضمام لصفوف الزمالك وقالوا لى أن النادى يعانى من مشاكل وأزمات ولكن لم أرى ذلك على مدار عامين داخل صفوف النادى الأبيض فالاستقرار هو من يعم النادي".

وأكد محمد عبدالغني، مدافع الزمالك، أن السر وراء تركيز لاعبي الزمالك قبل مباراتي السوبر الافريقي والمحلي ، هو قيام اللاعبين باغلاق أذنيهم عن سماع أي انتقادات هدامة أو هجوم قبل المباراتين.

وأضاف عبد الغني : "تعاهدنا كلاعبين على تحقيق الفوز في المباراتين والتتويج باللقبين".

وأتم حديثه:" بعدما شاهدت جماهير الزمالك في استقبالنا بمطار القاهرة عقب التتويج بالسوبر الأفريقي، راهنت الجميع أننا سنعود من الامارات بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي وتكرار مشهد الجماهير الرائع".

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فيما كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياًن في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

فيما أبدى محمد عبدالغني سعادته بكونه احد افراد كتيبة الزمالك قائلة : "نقلة كبيرة جداً في حياتي من لاعب في اف سي مصر بدوري القسم الثاني إلى أحد لاعبي الزمالك".

وواصل:" اصبت بحالة من الدهشة في أول مران لي مع الزمالك وأنا بجواري طارق حامد وجنش ومحمد إبراهيم وباقي نجوم الفريق وقتها".