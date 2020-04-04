شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: والدى مش أهلاوى.. ويكشف سر لقب "مارسيلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين السيد، ظهير أيسر الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، كواليس انتقاله لقطاع ناشئين القلعة الحمراء، من دورى المدارس، ومساهمة بدر رجب مدرب قطاع الناشئين السابق للأهلي فى إتمام تلك الصفقة.

وقال مارسيلو، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير عبر شاشة "أون تايم"، أن دورى المدارس كان يحدث به تصفيات وتم اختيارى مع 13 لاعبا من أجل السفر إلى لندن، ومشاهدة عدد من الأندية هناك، واللاعبون الصغار كانوا يجمعون النجيلة من نادي مانشستر يونايتد من شدة سعادتهم بهذه الزيارة.

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وتابع حسين السيد حديثه مؤكدًا أنه بعد العودة من تلك الرحلة تجمعنا وكان هناك مندوبون من عدد من الأندية يرغبون فى ضمنا لقطاعات الناشئين، وقمنا بكتابة رغباتنا فى ورقة لتسليمها للجنة المختصة لتحديد وجهتنا، وحينها مر بدر رجب بجوارى وقال لى، أكتب الأهلى.

وأكد اللاعب أنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلي فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 آلاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيها.

وأردف حسين السيد أن والده لم يكن ينتمى للأهلى، ورغم ذلك وافق على انتقالى للقلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن لقب "مارسيلو" أطلقه عليه أحد الصحفيين خلال تواجده فى الأهلى.