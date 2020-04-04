شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول ونجله تحت الدش: "حبيبي بالقلب صاير مطرحه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر التونسى على معلول لاعب فريق الاهلى صورة له برفقة نجله كريم خلال تواجدهم فى المنزل بالقاهرة و اللعب بالماء .

وعلق على معلول على الصورة قائلا " حبيبي بالقلب صاير مطرحه " .

وقرر على معلول البقاء فى مصر والتراجع عن العودة لبلاده مثلما كان محددًا له أمس بناءً على طلبه بالتنسيق مع السفارة التونسية بالقاهرة، بعدما علم أنه فور وصوله إلى تونس سيمكث بالحجر الصحى لمدة أسبوعين كإجراء احترازى فى ظل جائحة كورونا التى تسود العالم حاليًا.

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وحصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول، على إذن الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، قبل السفر إلى بلاده، قبل أن يتراجع أثناء توجهه للمطار.

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى مناقشة فكرة رحيل على معلول، خاصة أنه واحد من أهم أعمدة الفريق التى لا غنى عنها، وأن التفريط فى خدماته سيكون صعباً للغاية مهما كانت المغريات المادية، ونجح الأهلى مؤخراً فى تمديد عقد على معلول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل المتبقى فى عقده مع الفريق الأحمر.