شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال : مكالمة انقذت محمد عبد الغني من انضمامه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر ، أن محمد عبدالغني، مدافع الزمالك كان قريبا من الانضمام للأهلي قبل توقيعه للزمالك بعدما نالت إمكانياته الفنية اعجابه بشدة خلال تدريبه في نادي مصر.

وأضاف خالد جلال في تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على قناة الزمالك : "علمت بوجود مفاوضات جادة من الأهلي للظفر بخدمات عبدالغني فأسرعت لإبلاغ إدارة الزمالك بإمكانيات اللاعب وقدراته الفنية" ، مضيفا:" تحدثت مع المستشار مرتضى منصور هاتفيا ورشحت عبدالغني للانضمام للزمالك وبالفعل نجح في حسم الصفقة".

فيما كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

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وقال عبد الغني في تصريحات لقناة نادي الزمالك أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياًن في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

فيما أبدى محمد عبدالغني سعادته بكونه احد افراد كتيبة الزمالك قائلة : "نقلة كبيرة جداً في حياتي من لاعب في اف سي مصر بدوري القسم الثاني إلى أحد لاعبي الزمالك".

وواصل:" اصيبت بحالة من الدهشة في أول مران لي مع الزمالك وأنا بجواري طارق حامد وجنش ومحمد إبراهيم وباقي نجوم الفريق وقتها".