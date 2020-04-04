شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول هاتريك فى دورى 2020 بأقدام حاوى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر توقف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وكذلك جميع الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم خوفًا من انتشار فيرس كورونا، ليزداد شغف عشاق الساحرة المستديرة والعودة لمشاهدة المباريات، وحرص ”الخليج 365” على استرجاع ذاكرة الأهداف التى سجلت فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى 2019 - 2020.

وشهد الموسم الحالى تسجيل أو "هاتريك" بأقدام الحاوى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى، حيث سجل اللاعب 3 أهداف فى شباك الجونة، ليصبح أول "هاتريك" فى المسابقة.

المباراة التى جمعت الأهلى والجونة أقيمت يوم 25 نوفمبر الماضى، على استاد الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحر الفوز بنتيجة 4/0