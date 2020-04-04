شاهد أول هاتريك فى دورى 2020 بأقدام حاوى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر توقف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وكذلك جميع الأنشطة الرياضية فى جميع أنحاء العالم خوفًا من انتشار فيرس كورونا، ليزداد شغف عشاق الساحرة المستديرة والعودة لمشاهدة المباريات، وحرص ”الخليج 365” على استرجاع ذاكرة الأهداف التى سجلت فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى 2019 - 2020.
وشهد الموسم الحالى تسجيل أو "هاتريك" بأقدام الحاوى وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى، حيث سجل اللاعب 3 أهداف فى شباك الجونة، ليصبح أول "هاتريك" فى المسابقة.
المباراة التى جمعت الأهلى والجونة أقيمت يوم 25 نوفمبر الماضى، على استاد الفريق الساحلى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحر الفوز بنتيجة 4/0
أحرز رباعية الأهلى وليد سليمان 3 أهداف فى الدقائق 10 و41، 49 وحسين الشحات في الدقيقة 88، وحينها رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام متفوقًا على بيراميدز الوصيف بفارق نقطة وحيدة، بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 4 فى المركز الـ 14.
ويحتل حاليًا الأهلى المركز الأول برصيد 49 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، بينما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 20 نقطة بعدما خاض 18 مباراة.
وجاء الهاتريك الثانى الذى سُجل فى مسابقة الدورى بالموسم الحالى، من نصيب محمد عبد اللطيف جريندو لاعب حرس الحدود الذى سجل 3 أهداف فى شباك طلائع الجيش فى الدقائق 12 و 47 و 89 ليرتفع رصيد أبناء الحدود إلى 17 نقطة ويرتقى للمركز السادس بجدول المسابقة ، حينها بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 فى المركز الثالث عشر.
ويحتل حاليًا فريق الحرس المركز 12 بجدول الدورى برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، ويقع الطلائع فى المركز 14 برصيد 17 نقطة بعدما خاض 19 مباراة.
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