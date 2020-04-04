شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني : خالد جلال سبب انضمامي للزمالك ووقعت علي بياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد عبدالغني، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة نادي الزمالك أنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياً في انتقالي للزمالك، مضيفا : "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

فيما أبدى محمد عبدالغني سعادته بكونه احد افراد كتيبة الزمالك قائلة : "نقلة كبيرة جداً في حياتي من لاعب في اف سي مصر بدوري القسم الثاني إلى أحد لاعبي الزمالك".

وواصل:" اصيبت بحالة من الدهشة في أول مران لي مع الزمالك وأنا بجواري طارق حامد وجنش ومحمد إبراهيم وباقي نجوم الفريق وقتها".

من ناحية اخري كشف علي ضياء السيد لاعب المصرية للاتصالات ونجل ضياء السيد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة ، أنه استشار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مسألة احترافه في أحد أندية الدوري السويسري.

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وأضاف علي السيد في تصريحات لبرنامج تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، والمُذاع على فضائية الزمالك: "تحدثت مع محمد صلاح من أجل معرفة رأيه في أحد العروض التي تلقيتها من الدوري السويسري، مؤكدا ان صلاح قدم له عدة نصائح ، وأضاف:" صلاح نصحني بضرورة الالتزام والانضباط، وأبلغني بضرورة ألا أخشى الموقف وأن أظهر شخصية قوية في التعامل مع الاحتراف".

فيما أكد ضياء السيد المدير الفني السابق لاتحاد الكرة ، ان المنافسة بين الأهلي والزمالك ستظل موجودة حتي نهاية العمر ولن تنتهي ، وذلك عبر تصريحاته لقناة الزمالك اليوم.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي أن العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالكالفريقين جيدة على مر التاريخ، وكرة القدم لا تستحق كل الأزمات التى تصنعها الجماهير من هنا أو هناك"، مشددا علي ان علاقة الصداقة بين لاعبي الأهلي والزمالك خارج الملعب قوية علي مدار كل الأجيال السابقة والمقبلة، مضيفا "طوال تاريخي في النادي الأهلي كان معظم أصدقائي زملكاوية، وأولادي الأتنين زملكاوية وأحنا بيت ديمقراطي، ومفيش منطق يخلى الكورة تفرق الناس بدل ما تجمعهم".

وتابع خلال استضافة نجله في قناة الزمالك:" وجود إبنى في القناة هي دعوة لنبذ التعصب الكروي، وعودة الروح الجميلة".

فيما كشف ضياء السيد عن تعرض نجله على لاعب المصرية للإتصالات لمضايقات كبيرة كونه نجل أحد نجوم الكرة في السابق ، قائلا : " كل ابناء نجوم الكرة يتعرضون لضغوط كبيرة، عكس ما يعتقد البعض، وإبنى في يوم قالي أنه زهق مني وكان لا يتمنى أن يكون إبن لاعب كرة سابق".

وأوضح أن العديد من نجوم الكرة اشتكوا من هذه الظاهرة مثل أسامة نبيه، فكون اللاعب ابن نجم سابق هذا يجعله تحت الضغط دائما".