"رفضت 4 أضعاف راتبي".. لاعب الأهلي يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسين السيد لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، أنه لم يتفاوض مع الزمالك منذ عودته للنادي قادمًا من مصر للمقاصة، قائلًا أن وكلاء عرضوا عليه 4 أضعاف راتبه.

وقال حسين السيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "لم أعقد أي جلسة مع إدارة الزمالك من أجل الانتقال للفريق أثناء التواجد في الأهلي، وأخر جلسة جمعتني بهم كانت أثناء تواجدي في مصر للمقاصة."

وتابع: "البعض يقول أنني وقعت في الزمالك، لكن هذا غير صحيح، وكل ما حدث أن وكلاء قاموا بمحاولات من أجل اقناعي بالانتقال للزمالك."

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وأضاف: "الوكلاء حاولوا اقناعي بعرض أموال ضخمة للغاية من أجل التفاوض مع الزمالك، وعرض علي مقابل مادي لم أحصل على ربعه في الأهلي."

وواصل: "طارق يحيى أثناء التواجد في مصر للمقاصة طلب مني زيارته في منزله وفوجئت هناك بوجود أحمد مرتضى وإداري الزمالك لكني كنت وقعت للأهلي فعندما سألته عن سبب قيامه بذلك فقال أنه ابن الزمالك وكل دوري المساعدة في حدوث هذه الجلسة."

واستطرد: "رفضت التوقيع للزمالك وكنت بالفعل وقعت على عقود مع الأهلي، فأخبرت أحمد مرتضى بالأمر واحترمني كثيرًا وتقبل الأمر."