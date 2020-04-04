"الأخطاء تصدر من قناة الأهلي".. مؤمن زكريا يكشف عن سبب حزنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح مؤمن زكريا لاعب الأهلي بأنه عاد من أمريكا بكورس علاجي لمدة 4 أشهر، قائلًا أن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي المستقيل من النادي يتكفل بعلاجه ويتابع باستمرار، وأن يشعر من الضيق بسبب معلومات مغلوطة تصدر من قناة النادي.

وقال زكريا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "هناك كورس علاجي تم تصميه أثناء التواجد في أمريكا وسألتزم به لمدة 4 أشهر وبعد ذلك من المفترض أعود إلى أمريكا بعد ذلك."

وتابع: "أقوم بعلاج طبيعي وأتناول عقاقير دوائية وهناك دواء من المفترض أن يصل من أمريكا لكنه تأخر بعض الشيء بسبب الظروف الحالية، وعندما يصل سيساعد في تحسن حالتي، لكني أشعر الآن بتحسن بسيط."

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وأضاف: "تركي آل الشيخ متكفل بالعلاج وعلى تواصل بالإضافة إلى مدير مكتبه وطبيبه الخاص على تواصل دائم معي."

أما عن سبب ضيقه من الأهلي: "لا أحب الحديث بشأن موقف الأهلي، لكن هناك جلسة ستكون مع النادي عن طريق محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي وسأبلغه بسبب ضيقي ولا أعلم إن كان هناك أحد من إدارة النادي أو إدارة الكرة سيتواجد في الجلسة."

واختتم قائلًا: "هناك كلام خاطئ خرج عن طريق قناة الأهلي، بالرغم من أن النادي هو الذي يجب أن يحافظ عليّ وأتمنى أن تساعد الجلسة في حل هذه الأمور."