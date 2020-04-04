أول تعليق من الإسماعيلي على رحيل باهر المحمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

كشف إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن مدافع الفريق باهر المحمدي لن يرحل عن صفوف الفريق إلا بعد تحقيق البطولات للقلعة الصفراء.

وكان باهر المحمدي صرح أمس الجمعة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لن يلعب في مصر سوى لنادي الإسماعيلي، لافتًا إلى أنه لن يرحل إلى للاحتراف فقط (طالع التفاصيل).

رئيس الإسماعيلي رد على تصريحات باهر المحمدي عبر الموقع الرسمي للنادي الأصفر في ساعة مبكرة من اليوم السبت، مؤكدًا أن ما يتردد حول نية النادي في التفريط بخدمات الثلاثي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق عار تمامًا من الصحة.

Advertisements

وأضاف عثمان والذي يشرف على فريق الكرة، أن هؤلاء اللاعبين ومعظم العناصر ضمن صفوف الفريق تم تمديد عقودهم لفترات طويلة سعيًا للاستفادة من قدراتهم فى تحقيق الإضافة الفنية للفريق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة متمسك بجهود جميع لاعبيه الذين يمثلون القوام الأساسى مهما كانت الاغراءات وذلك ضمن السياسة التى تشمل إعادة بناء الفريق الذى تكبد النادى مبالغ كبيرة فى تكوينه والصبر على اللاعبين حتى يتحقق النضج الفنى والذهنى ،بحيث يكونوا قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلى والخارجى واسعاد جماهير الدراويش.

وفتح رئيس الإسماعيلي لبعض اللاعبين الرحيل للاحتراف بشرط تحقيق بطولة غائبة عن النادي منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل إسعاد جماهير النادي المتعطشة لتحقيق البطولات.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي ينافس على لقب البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" بعد وصول الفريق الأصفر للمربع الذهبي حيث حقق "الدراويش" الفوز في مباراة الذهاب على الرجاء البيضاوي المغربي (1-0) في الإسماعيلية قبل أن تتأجل مباراة الإياب في المغرب بسبب فيروس كورونا.