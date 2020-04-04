عبد الغني: الأهلي تحدث معي.. والانتقال للزمالك فرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك، أن الانتقال للقلعة البيضاء فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة، كاشفًا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تحدث معه للانتقال لصفوف الأحمر.

وأضاف عبد الغني في تصريحات عبر شاشة "الزمالك":"سيد عبد الحفيظ تواصل معي للانتقال للأهلي، حتى جاء عرض من الزمالك وأنهوا الاتفاق مع نادي مصر".

وتابع :"كنت أريد الانتقال لسموحة من أجل الحصول على خبرة الدوري الممتاز حتى جاء لي عرض الزمالك".

وأكمل :"البعض نصحني بالانتقال للزمالك لأنها فرصة لا تأتي سوى مرة واحدة ولذلك وافقت ووقعت على بياض".

في المقابل، كشف مدربه السابق ومدرب نادي مصر خالد جلال خلال تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"علمت أن عبد الغني سيرحل للأهلي".

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وكشف مدرب الزمالك الأسبق :"عندما علمت بأن محمد عبد الغني سيرحل للأهلي هنا تدخلت وتحدثت مع أحمد مرتضى وأخبرته بوجود لاعب جيد".

وأنهى :"مرتضى منصور رئيس الزمالك تحدث معي لأخبره أن عبد الغني لاعب جيد".

وانتقل عبد الغني إلى صفوف الزمالك في يناير موسم (2017 - 2018) قادمًا من فريق نادي مصر ليوقع اللاعب صاحب الـ26 عامًا عقد مدته أربعة مواسم ونصف.

وشارك عبد الغني رفقة الزمالك في 15 مباراة بجميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية صنع من خلالها هدف دون أن يسجل.

وحقق عبد الغني منذ انتقاله للزمالك خمسة ألقاب بواقع بطولتين كأس مصر وبطولة سوبر مصري وبطولة سوبر أفريقي بجانب لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.