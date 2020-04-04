رسميًا.. فيفا يقر بأحقية مشاركة المنتخبات بقوامها في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، عدة من التوصيات يأتي من أبرزها أحقية من تخطوا حاجز الـ23 عامًا في المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبل 2021.

وتشير لائحة المشاركة في مسابقة كرة القدم بالأولمبياد إلى مشاركة أي لاعب بشرط أن يكون عمره لم يتخط حاجز الـ23 عامًا بجانب السماح بانضمام ثلاثة لاعبين فوق السن.

وبحسب قرارات الاتحاد الدولي فإن "فيفا" أوصى بأن تستمر المسابقة مفتوحة للاعبين المولودين في أو بعد أول يناير عام 1997، مما يعني مشاركة لاعبي المنتخب الأوليمبي المصري في أولمبياد طوكيو بدون أي عائق.

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وكان المنتخب المصري ضمن المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبل تحت 23 عامًا بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية، إلا أن البطولة تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا لتقام في العام القادم.

كما أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم على تأجيل كافة المباريات التي كانت من المقرر أن تقام في يونيو المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

هذا القرار يأتي نظرًا لتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بجانب كأس كوبا أمريكا للعام المقبل بسبب وباء كورونا.

مجموعة العمل في الاتحاد الدولي اقترحت إجراء محادثات مع الاتحادات القارية للوصول إلى جدول بشأن تصفيات كأس العام 2002 بعد تأجيل مباريات مارس ويونيو.