الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازي

كشف طارق يحيي نجم الزمالك السابق حقيقة المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وأكد يحيي في تصريحات عبر برنامج زملكاوي أن الإدارة لم تفاوض حجازي من قريب أو من بعيد ولم يحدث أي تواصل معه.

وواصل "مع كل احترامنا وتقديرنا لحجازي لكن لم يتم التواصل معه نهائيا".

وكان الزمالك قد أعلن مؤخرا عن تمديد عقد مدافعه محمود علاء بعد المستويات المميزة التي قدمها.