اتحاد الكرة يرفض مقترح فايلر لاستئناف الدوري

رفض مسئولو اتحاد الكرة بقيادة عمرو الجنايني، المقترح الذي طرحه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، من أجل استئناف مباريات الدوري في الأيام المقبلة، في ظل

تعليق النشاط للحد من انتشار فيروس كورونا

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن ما قاله فايلر بإمكانية إقامة مباريات الدوري

في ملاعب معقمة مع بقاء اللاعبين في الفنادق، أمر صعب الحدوث.

وتابع أن تجميع اللاعبين في مكان واحد يخالف تعليمات الدولة التي تمنع التجمعات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الغموض يحيط بموقف عودة الدوري.