خالد جلال يروي كواليس تحويل قبلة عبد الغني من الأهلي للزمالك

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأبيض، نالت إمكانياته الفنية إعجابه بشدة خلال تدريبه في إف سي مصر.
وأضاف جلال خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاويالذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك : " علمت بوجود مفاوضات جادة من الأهلي للظفر بخدمات عبد الغني فأسرعت لإبلاغ إدارة الزمالك بإمكانيات اللاعب وقدراته الفنية ".
وواصل:" تحدثت مع المستشار مرتضى منصور ورشحت عبد الغني للانضمام للزمالك وبالفعل نجح في حسم الصفقة".
أبدى عبد الغني سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية وأكد أن المدير الفني خالد جلال، كان سببًا رئيسيًا في انتقاله إلى الزمالك .
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