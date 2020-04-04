الفيفا يوصي بالإبقاء على المرحلة العمرية للاعبين المشاركين في أوليمبياد طوكيو

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من خلال مجموعة عمل تم انشائها، بالإبقاء على المرحلة العمرية للاعبين المشاركين في أوليمبياد طوكيو الذي تم تأجيل منافساته لتقام فيصيف 2021.
وقال الفيفا في بيان له اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بمنافسات كرة القدم بأوليمبياد طوكيو، يتم الحفاظ على المعايير الموضوعة أصلاً، اللاعبون المولودون في أو بعد الأول من يناير 1997، بجانب ثلاثة لاعبين إضافيين، من فوق السن هم من لهم حق المشاركة".
وبلغ المنتخب الأوليمبي الدورة الأوليمبية بعد تتويجه ببطولة كأس الأمم الأفريقية دون 23 عاما.
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