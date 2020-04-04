محمد عبد الغني: وقعت للزمالك على بياض

أكد محمد عبد الغني، لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه لم ينظر إلى المال عند علمه برغبة النادي الأبيض في التعاقدمعه .
وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك : "وقعت للزمالك على بياض دون وضع المقابل المالي للعقد".
أبدى عبد الغني سعادته بالتواجد ضمن صفوف الفريق الأبيض في الفترة الحالية وأكد أن المدير الفني خالد جلال، كان سببًا رئيسيًا في انتقاله إلى الزمالك .
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